ذكرت مصادر دبلوماسية كورية جنوبية اليوم الأحد أن مسؤولين أمريكيين عن شئون كوريا في البيت الأبيض سيقومون بزيارة إلى العاصمة سول غدا الاثنين فى الوقت الذي يسعى فيه رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جيه إن إلى عقد قمة مبكرة مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الوفد الأمريكى برئاسة مات بوتنجر كبير مديري شئون شرق آسيا فى مجلس الأمن القومى سيصل سول غدا الاثنين فى زيارة تستمر يومين. وطبقا لمصادر دبلوماسية فإن أليسون هوكر مدير شئون كوريا فى مجلس الأمن القومي الأمريكي سيكون ضمن الوفد الزائر.

وسوف يلتقي الوفد مع المسئولين الكوريين الجنوبيين فى المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية. ومن المقرر أن يتوجه الوفد الامريكي الى سول بعد حضور منتدى “حزام واحد وطريق واحد” الذى بدأت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الصينية بكين .

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون إلي سول منذ تنصيب الرئيس مون يوم الأربعاء الماضى.

ويبدو - حسب يونهاب -أن مهمة الوفد الأمريكى تمهد الطريق لعقد محادثات قمة بين الرئيسين مون وترامب حيث اتفق الزعيمان على الاجتماع مع بعضهما البعض فى أقرب وقت ممكن خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بينهما مؤخرا. وهناك احتمال أن يقوم الرئيس مون بزيارة واشنطن في الشهر المقبل.

وفي حال عدم سفره إلي واشنطن، فإنه قد يعقد محادثاته الأولى مع ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى مدينة هامبورج بألمانيا يومى 7 و 8 يوليو.

وسوف يكون على رأس جدول الأعمال الذي ستبحثه القمة ، استراتيجية التعامل مع كوريا الشمالية وسعي مون لمراجعة قرار الرئيسة السابقة بارك بنشر نظام الدفاع الصاروخى “ثاد” فى كوريا الجنوبية.