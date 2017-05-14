تصدر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الأحد، حكمها على 51 شابًا لاتهامهم بالتظاهر، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة اعلاميًا باسم “اتفاقية تيران وصنافير” .

وكان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 13 متهمًا لمحكمة الطفل من أصل 64 متهمًا.

كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 18 منهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل من العام الماضي بمنطقة وسط البلد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.