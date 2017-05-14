 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:13 صباحاً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مرورى بصحراوى المنيا
حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مرورى بصحراوى المنيا

2017-05-14 08:40:09
أش أ

  لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الجيش أمام مدخل الشيخ فضل ببني مزار بصحراوي المنيا .
وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى اخطارا من عمليات النجده ،مساء أمس بوقوع تصادم بين السيارة رقم 4273 ص – د - ت أجرة بقيادة مصطفى سيد 30 سنه سائق مقيم ادفو أسوان ، والسيارة رقم329245 نقل سوهاج بقيادة مصطفي سليم 30 سنه سائق بسبب اختلال عجله القيادة بيد قائد السيارة الأولى ، مما أدى لمصرع قائدها وإحدى مستقلات السيارة الثانيه وتدعى سعاد محمد 55 سنه ربه منزل مقيمه بأسوان ، وإصابه 5 أشخاص من مستقلي السيارة الأولى وقائد السيارة الثانية .
تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بني مزار العام وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3