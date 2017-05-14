لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الجيش أمام مدخل الشيخ فضل ببني مزار بصحراوي المنيا .

وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى اخطارا من عمليات النجده ،مساء أمس بوقوع تصادم بين السيارة رقم 4273 ص – د - ت أجرة بقيادة مصطفى سيد 30 سنه سائق مقيم ادفو أسوان ، والسيارة رقم329245 نقل سوهاج بقيادة مصطفي سليم 30 سنه سائق بسبب اختلال عجله القيادة بيد قائد السيارة الأولى ، مما أدى لمصرع قائدها وإحدى مستقلات السيارة الثانيه وتدعى سعاد محمد 55 سنه ربه منزل مقيمه بأسوان ، وإصابه 5 أشخاص من مستقلي السيارة الأولى وقائد السيارة الثانية .

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بني مزار العام وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.