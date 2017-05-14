وصل عدد من الوزراء المشاركين في جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية بمحافظة قنا، قبل قليل، وذلك بعد أن استقبلهم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس بمطار الأقصر الدولي.

حيث وصل وزراء النقل والزراعة والتموين، ومحافظي الفيوم وأسيوط والوادي الجديد وأسوان، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بمحافظي شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد محافظة قنا منذ فجر اليوم، استنفارًا أمنيًّا تزامنًا مع زيارة الرئيس للمحافظة صباح اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة قنا لتفقد محصول القمح وليشهد حصاد المحصول الذي تمت زراعته في المراشدة في بعض أجزاء الأراضي المستصلحة التي تبلغ 50 ألف فدان، وتدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى 15 صوبه زراعية لزراعة الكنتالوب والنباتات الطبية والعطرية للتصدير.