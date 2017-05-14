قال مسئول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية، إن الوزارة تدرس كل الوسائل المتاحة لديها لحرمان كوريا الشمالية، من الاستفادة من النظام المالى العالمى لكبح برامجها لتطوير أسلحة وصواريخ نووية .

وأردف المسؤول قائلا للصحفيين قبل معرفة أنباء أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا آخر سقط فى بحر اليابان، ” ندرس كل الأدوات الموجودة فى ترسانتنا بما فى ذلك البرامج التى تأتى من مكاتب إدارة الاستخبارات المالية والإرهاب ومكتب رقابة الأصول الأجنبية”.

وأضاف”لا نعلق على العقوبات التى تفرض فى المستقبل ولكننا سنبحث بشكل واضح كل الأدوات المتوافرة فى ترسانتنا لمكافحة أى نشاط غير قانونى وتمويل الإرهاب”.

وكان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قد قال فى وقت سابق يوم السبت إنه بذل جهودا لمكافحة الإرهاب والتمويل غير القانونى تشمل فرض عقوبات على كوريا الشمالية وهو نقطة تركيز رئيسية لمناقشاته مع نظرائه من مجموعة السبع.

وقال منوتشين للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته إلى واشنطن إنه بالنسبة له فِإن قضايا الإرهاب والتمويل غير القانونى فاقت مناقشاته للسياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع مجموعة السبع فى بارى بإيطاليا.

