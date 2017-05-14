تحلق الطائرات الهليكوبتر الحربية، على مستوى منخفض، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الآن، وذلك لتأمين الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشروعات الحيوية والهامة.

وكشف مصدر أمني، عن أن قوات الحرس الجمهوري، تسلمت مقرات التأمين، وتتفقد المناطق التي من المقرر أن يتفقدها موكب الرئيس خلال الزيارة.

كما فرضت قوات الحرس الجمهوري والمخابرات الحربية، والمفرقعات والأجهزة الأمنية بالمحافظة، كردونًا أمنيًا مع باقي المحافظات المجاورة، وقامت بحملات تمشيطية ونشر كمائن أمنية ثابتة ومتحركة على مداخل ومخارج المحافظة، وتفعيل الكمائن الحدودية بقنا وسط انتشار مكثف لدوريات الانتشار السريع.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يزور اليوم الأحد محافظة قنا، لتفقد مشروع المليون ونصف المليون فدان بصحراء قرية المراشدة وافتتاح صوامع القمح بها، بالإضافة إلى افتتاح كوبري نجع حمادي العلوي عبر الفيديو كونفرنس، وتفقد مشروع المثلث الذهبي القومي بالمحافظة.