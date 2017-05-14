أعلن نائب رئيس جنوب أفريقيا “كيريل رامافوسا” أنه سيضرب يوماً واحداً عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا أن رامافوسا، العضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ونائب الرئيس، سيضرب عن الطعام ليوم واحد غدا الأحد ابتداءً من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (20.00 تج) وحتى الساعة ذاتها من اليوم التالي، وذلك لدعم المعتقلين الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام.

من جانبه، قال “نيشان بالتون” مدير وقف “أحمد كاثرادا” في جنوب أفريقيا إن “رامافوسا يعد أكثر سياسي يدعم طلبات المعتقلين الفلسطينيين، لذلك فإن هذا الدعم هام للغاية”.

ومن المتوقع أن يشارك مع رامافوسا في الإضراب عدد من الموظفين الحكوميين.

ويشارك الكثير من سكان جنوب أفريقيا في حملات دعم المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام عبر وسم “DignityStrikeSA#” على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.