يقود النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه روما في مباراته الهامة والمرتقبة مساء اليوم الأحد أمام فريق يوفنتوس في مباراة القمة للدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في مباراة اليوم كما هو معتاد دائما.

ويعتلي يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي منفردا بفارق 7 نقاط كاملة عن فريق روما صاحب المركز الثاني قبل 3 مراحل على نهاية البطولة.

وفي حال فوز يوفنتوس أو تعادله سيتوج رسميا بطلا للدوري الإيطالي هذا الموسم، أما في حال فوز روما فسيضيق الفارق إلى 4 نقاط قبل آخر مرحلتين في البطولة ويتأجل تتويج اليوفي باللقب.