 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:14 صباحاً
روابط سريعة
الليلة.. روما «صلاح» في مواجهة نارية أمام يوفنتوس
محمد صلاح - روما

الليلة.. روما «صلاح» في مواجهة نارية أمام يوفنتوس

2017-05-14 08:28:22

يقود النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه روما في مباراته الهامة والمرتقبة مساء اليوم الأحد أمام فريق يوفنتوس في مباراة القمة للدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في مباراة اليوم كما هو معتاد دائما.

ويعتلي يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي منفردا بفارق 7 نقاط كاملة عن فريق روما صاحب المركز الثاني قبل 3 مراحل على نهاية البطولة.

وفي حال فوز يوفنتوس أو تعادله سيتوج رسميا بطلا للدوري الإيطالي هذا الموسم، أما في حال فوز روما فسيضيق الفارق إلى 4 نقاط قبل آخر مرحلتين في البطولة ويتأجل تتويج اليوفي باللقب.

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3