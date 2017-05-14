ماكرون يدخل الإليزيه ويتسلم الشيفرات النووية اليوم2017-05-14 08:17:11
يتولى أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا، الوسطي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، مهامه الرئاسية رسميا، الأحد، بعد أسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وستبدأ مراسم تسليم السلطة في قصر الإليزيه عند الساعة العاشرة (08:00 ت غ) في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية التي يضمن أمنها حوالي 1500 شرطي.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا اولاند، أنه ينوي أن “يعمل ليكون كل شيء بسيطا وواضحا ووديا” في انتقال السلطة إلى وزير الاقتصاد السابق في عهده البالغ من العمر 39 عاما.
وقال اولاند، الذي تخلى عن الترشح لولاية رئاسية ثانية في ديسمبر الماضي، بسبب تراجع شعبيته إلى حد كبير: “لا أسلم السلطة إلى معارض سياسي لذلك الأمر أبسط”.
وسيستقبل اولاند الرئيس المنتخب أمام الإليزيه، قبل أن يعقدا لقاء على انفراد ليسلمه شيفرات السلاح النووي.
وبعد أن يرافق اولاند إلى باحة الشرف، سيحضر ماكرون إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.
بعد ذلك يلقي الرئيس الجديد خطابا ويعزف النشيد الوطني قبل أن يتفقد الحرس، ثم تنهي 21 طلقة مدفعية المراسم في الإليزيه، ليتوجه ماكرون إلى قوس النصر لوضع إكليل من الورود على قبر الجندي المجهول.
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