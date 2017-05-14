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حقيقة ترشح «سامي عنان» للانتخابات الرئاسية
سامي عنان

حقيقة ترشح «سامي عنان» للانتخابات الرئاسية

2017-05-14 08:21:58
كتب - أحمد فرهود

كشف رجب هلال حميدة، الأمين العام لحزب “مصر العروبة”، الذي أسسه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، عن حقيقة إعلان الأخير ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في صيف عام 2018.

وقال حميدة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “الجزيرة”، إن عنان، سوف يترشح للانتخابات المقبلة، بنسبة كبيرة، لكنه أكد على أن الوقت لا يزال طويلاً لحسم القرار النهائي، في هذا الأمر.

وأشار الأمين العام لـ”مصر العروبة”، إلى أن الهجوم المستمر الذي يتعرض له الفريق سامي عنان، من الإعلام المصري، في الآونة الأخيرة، يؤكد على أنه سوف يكون رقماً صعباً، في الانتخابات المقبلة.

وشدد حميدة، على أن الفريق عنان، كان قد قرر خوض الانتخابات الرئاسية السابقة، في عام 2014، إلا أنه فضل الانسحاب، نظراً للصالح العام، معتبراً أن الوضع اختلف الآن؛ على حد وصفه.

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