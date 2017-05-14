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بدء التصويت بالانتخابات المحلية في نيبال للمرة الأولى منذ 20 عاما
انتخابات في نيبال

بدء التصويت بالانتخابات المحلية في نيبال للمرة الأولى منذ 20 عاما

2017-05-14 08:14:40
أ ش أ

توجه الناخبون في نيبال اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وهي خطوة رئيسية في الانتقال الصعب إلى الديمقراطية بعد أكثر من عقد على نهاية الحرب الأهلية بها.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الحكومة تأمل في أن تقود هذه الانتخابات إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام، مشيرة إلى أن نيبال قد عانت من اضطرابات سياسية لسنوات منذ انتهاء تمرد ماوي استمر 10 سنوات في عام 2006 وإلغاء النظام الملكي بعد ذلك بعامين.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حوالي 50 ألف مرشح يتنافسون في هذه الانتخابات لشغل 13556 منصبا، مشيرة إلى أن نحو 15 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

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