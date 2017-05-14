أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة في العالم

أصبحت امرأة إيطالية وزوجها هذا الأسبوع أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم، والتي لا يقل ارتفاع أي منها عن ثمانية آلاف متر، طبقا لما ذكرته الشركة المنظمة للرحلة الخاصة بالزوجين اليوم الجمعة.

وأوضحت بيني هيوجو، إحدى المديرين البارزين في شركة “شو أويو” للرحلات السياحية في كاتماندو إن نيميس ميروي 56 عاما وزوجها رومانو بينت 55عاما، وصلا إلى قمة جبل أنابورنا التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر بشمال وسط نيبال صباح أمس الخميس.

وأضافت أن “نيميس وزوجها وصلا إلى القمة في الساعة التاسعة صباحا (0315 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس، لقد تحدثت إلى عبر الهاتف وبدت سعيدة للغاية”.

وتابعت هيوجو، أن الزوجين تسلقا الجبل بدون أكسجين إضافي ونزلا إلى معسكر القاعدة للجبل.

وذكرت “سوف يستغرقان ما بين أربعة إلى خمسة أيام للوصول إلى أقرب بلدة، ثم سيتوجهان بعد ذلك إلى كاتماندو”.

وبدأ الزوجان رحلتهما في عام 1998، عندما وصلا إلى قمة جبل “نانجا باربات” الذي يبلغ طوله 8126 مترا في باكستان.

ويعتبر تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم، بدون أكسجين إضافي عملا بطوليا نادرا بين المتسلقين، حيث نجح 12 متسلقا من الصفوة في هذه المحاولة حتى الآن.

يذكر أن متسلق الجبال الإيطالي الاسطوري رينهولد ميسنر أصبح في عام 1986 أول شخص يتسلق القمم الـ14 في العالم بدون أكسجين إضافي.