 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:06 صباحاً
روابط سريعة
حقيقة رفض مصر وجود وفد أمني روسي «دائم» في مطاراتها!
شريف فتحى وزير الطيران المدنى يلتقي وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف‎

حقيقة رفض مصر وجود وفد أمني روسي «دائم» في مطاراتها!

2017-05-14 08:04:34

قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية، لم تبلغ موسكو رسمياً، بعدم قبول الاقتراح الروسي، الذي ينص على وجود وفد أمني بصفة مستمرة، في المطارات المصرية.

ورداً على سؤال، هل تم توجيه دعوة للخبراء الروس لزيارة مطارات مصر الشهر الجاري؟!، أوضح وزير النقل الروسي: ” لم يكن هناك دعوة”، مشيراً إلى أن القاهرة لم تدعو الخبراء الروس لتفقد المطارات في الشهر الجاري؛ بحسب وكالة “سبونتيك” الروسية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3