قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية، لم تبلغ موسكو رسمياً، بعدم قبول الاقتراح الروسي، الذي ينص على وجود وفد أمني بصفة مستمرة، في المطارات المصرية.

ورداً على سؤال، هل تم توجيه دعوة للخبراء الروس لزيارة مطارات مصر الشهر الجاري؟!، أوضح وزير النقل الروسي: ” لم يكن هناك دعوة”، مشيراً إلى أن القاهرة لم تدعو الخبراء الروس لتفقد المطارات في الشهر الجاري؛ بحسب وكالة “سبونتيك” الروسية.