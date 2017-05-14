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عودة حركة «قطارات سوهاج»
محطة قطار

عودة حركة «قطارات سوهاج»

2017-05-14 07:56:59

عادت حركة القطارات في سوهاج لطبيعتها بعد توقف دام ساعة و40 دقيقة لعطل في قطارين بمحطة سكك حديد طمال شمال سوهاج.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتعطل القطار رقم 81 مميز “أسوان - القاهرة”عقب وصوله لرصيف المحطة، بسبب عطل فني بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و 40 دقيقة، نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 993 مميز “الأقصر - القاهرة” لمدة 30 دقيقة، و 986 مكيف “القاهرة – قنا” لمدة 30 دقيقه، و725 ركاب “سوهاج – أسيوط” لمدة 35 دقيقة.

وفي محطة السلاموني تعطل القطار رقم 167 ركاب “سوهاج – المنيا” بسبب عطل فني بالجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة و 20 دقيقة، نتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمي 983 أسباني “أسوان – القاهرة” لمدة 30 دقيقة، 723 ركاب “سوهاج – أسيوط” لمدة 10 دقائق.

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