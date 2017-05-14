هروب أكثر من 20 سجينا من سجن في هندوراس

قال مسؤول إن نحو 22 من أفراد عصابة فروا من أحد أكثر سجون هندوراس ازدحاما الأسبوع الماضي قبل نقلهم إلى سجن عليه حراسة مشددة متحدين الحرس العسكري المكلفين بإعادة النظام إلى السجون.

وقالت روزا جوديل رئيسة مصلحة السجون في هندوراس إن النزلاء الذين كانوا محتجزين في الوحدة الخاصة بأفراد عصابة باريو 18 السيئة السمعة فروا من سجن ماركو أوريليو سوتو الذي تُفرض عليه حراسة متوسطة في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وأضافت أنه تم إعطاء مدير السجن وعدة حراس أجازة في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن السجناء وتحقق في عملية الهروب التي تعد أكبر عملية هروب منذ أكثر من عشر سنوات في هندوراس التي تتفشى فيها الجريمة.

وقالت جوديل في مؤتمر صحفي إن “السجناء هربوا لأنه كان يجري الإعداد لنقلهم إلى سجون جديدة عليها حراسة مشددة وهم لا يريدون الذهاب إلى تلك الأماكن”.

ولم توضح جوديل سبب عدم كشف السلطات عن عملية الهروب تلك قبل يوم السبت.