عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت اجتماعًا مع رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس ، على هامش حضورهما منتدى (الحزام والطريق للتعاون الدولي) الذي تنظمته الحكومة الصينية في بكين.

وأعرب أردوغان في تصريحات بثتها صحيفة “حريت” التركية على موقعها الإلكتروني - عن استياء تركيا من القرار اليوناني بعدم تسليم الجنود الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى اليونان بعد فرارهم إليها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو 2016، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها كانت مدبرة من قبل رجل الدين التركي فتح الله جولن.

وتتهم الحكومة التركية ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي بالضلوع في المحاولة الانقلابية، حيث استخدم العسكريون (6 ضباط وعريفان) مروحية تابعة للجيش التركي في الهروب إلى الأراضي اليونانية لكنهم نفوا تورطهم في محاولة الانقلاب.

واقتنعت المحكمة اليونانية بدعوى العسكريين الذين قالوا إنهم يخشون على أنفسهم من القتل إذا ما سلمتهم أثينا لتركيا.. وقررت المحكمة منع تسليمهم إلى تركيا.. ويعتبر الحكم نهائيًا وباتًا ولا يمكن استئنافه.

وأصدرت محكمة تركية في أسطنبول في وقت سابق قرارًا غيابيًا بحبس الـ 8 عسكريين أتراك بتهمة مشاركتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى اليونان.. وجاء قرار المحكمة التركية استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة في أسطنبول من أجل توقيف العساكر المذكورين بعد قرار المحكمة العليا في اليونان بعدم تسليمهم إلى أنقرة.

وقررت المحكمة التركية مخاطبة الجهات المختصة من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق العسكريين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).

ووصل أردوغان أمس الجمعة إلى الصين في إطار زيارة تستمر عدة أيام يشارك خلالها في منتدى (الحزام والطريق للتعاون الدولي) الذي تنطلق فعالياته غدًا الأحد وتستمر لمدة يومين.