استهداف «عبدالرحيم علي» في الإسكندرية2017-05-14 07:39:02
كشف الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، عن أنه فوجئ أثناء تواجده بمدينة الإسكندرية؛ برصد الحراسات المرافقة له لمجهولين يحاولون تصوير السيارة الخاصة به، وسيارة الحراسة، أثناء استعداده لمغادرة المدينة وعودته للقاهرة.
وأضاف النائب فى بيانٍ له، أن الحراسة المرافقة له استوقفت الأشخاص الذين صوروا السيارات، خاصة بعد أن لاحظوا انتظارهم أسفل العقار لوقت طويل، وحتى نزول النائب من منزله، لافتًا إلى أنهم عندما حاولوا التعرف على هويته، ظهر شخصان مجهولان ادعيا أنهما ضابطى شرطة من مباحث قسم المنتزه، وقال أحدهما إنه يدعى “محمد” ويعمل رئيسًا للمباحث فى دائرة القسم، وأتيا للتحقيق فى بلاغ بإطلاق نار فى المنطقة، وتحديدًا فى المقهى المجاور لمنزل النائب.
وأشار “على” إلى أنهم وبشكل مفاجئ اقتادوا من كانوا يصورون سيارة مرسيدس فضية اللون، بعد أن أخذ أحد أفراد الحراسة رقم هاتف الشخص الذى ادعى أنه ضابط، واتضح بالكشف عليه أنه يحمل اسم “كريم لبنان”، وأكد النائب أنه عند محاولة الاستفسار من قسم شرطة المنتزه نفى علمه بالواقعة وبهؤلاء الأشخاص.
وتابع النائب عبد الرحيم على: “الواقعة حدثت فى 4:20 عصر اليوم، واتصل أثناء احتجاز الحراس للأشخاص الذين حاولوا التصوير؛ باللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، الذى وعد بفحص الواقعة فى 5 دقائق، إلا انه لم يتصل حتى الساعة 7:30 من مساء اليوم ليبلغنى بأن الفحص مازال جاريًا، وأنه لم يصل لأى معلومة عن الواقعة، رغم إبلاغه بالواقعة فور حدوثها”.
واستطرد: “أثناء عودتى من الإسكندرية وبعد الواقعة مباشرة فوجئت الحراسة المرافقة بمطاردة سياراتين لى فى شارع الكورنيش، ما اضطر الحراسة للتوقف فى محطة وقود لحين ابتعاد السيارتين، ثم تبديل السيارات والعودة للقاهرة”.
وأفاد النائب أنه اتصل فى تلك الفترة بأكثر من جهة أمنية، وبمدير أمن الإسكندرية للإبلاغ عن مطاردة السيارتين له، إلا أن أحدا لم يرد عليه.
وأهاب النائب بأجهزة الأمن الكشف عن ملابسات الواقعة التى تحمل دلالات خطيرة لا تخطئها عين أى محلل منصف.
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