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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية
مقياس ريختر - صورة دلالية

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية

2017-05-14 07:37:32
أ ش أ

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال ولاية “أوكلاهوما” الأمريكية، فيما لم ترد تقارير فورية بوقوع أي إصابات أو أضرار.

وقال المركز حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية أمس السبت - إن الزلزال وقع بالقرب من “واينوكا” على بعد نحو 241.39 كيلومتر شمال غرب مدينة “أوكلاهوما” عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم.

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