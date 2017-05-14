زار رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مبارك الخرينج، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في فيلته بمصر الجديدة.

وكان في استقبال الخرينج، فور وصوله إلى مقر إقامة الرئيس الأسبق، جمال مبارك.

يذكر أن مبارك احتفل منذ أيام بعيد ميلاده الـ89 داخل فيلته، لأول مرة منذ 6 سنوات.