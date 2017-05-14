وزير الصحة يشارك في مؤتمر تطوير الرعاية باستخدام تكنولوجيا المعلومات اليوم2017-05-14 07:30:20
يشارك اليوم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، علي مدار يومين في أولى مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة التحديات المجتمعية لتطوير الرعاية الصحية تحت شعار Smart Health…Better Life، وذلك على مدار يومي 14، 15 مايو الحالي.
وذلك تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جمعية اتصال (نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والمؤسسة المصرية للعلاج عن بعد.
من جانبه قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال: “لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمنها الحواسب العملاقة، والهواتف الذكية، والمستشعرات الطبية، التعليم عن بعد، وقنوات التواصل الاجتماعى تغيرات هائلة فى الخدمات الصحية وإدارتها، ومن هذا المنطلق ولإيماننا بأهمية الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، فقد تم توجيه الدعوة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وقادة الأعمال، وكافة أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص الطبي، والمستشفيات الجامعية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، لنبحث معا كيف يمكن تطوير قطاع الرعاية الصحية باستخدام أدوات التكنولوجيا والذى سيكون له تأثير مباشر على إنتاجية المواطن والوطن”.
ويهدف المؤتمر إلى بحث فرص الأعمال المتاحة من إستخدام التكنولوجيا لتحديث خدمات القطاع الصحي، الوصول إلى التصور المناسب وخريطة الطريق لتحديث وتطوير الخدمة الصحية التى تقدمها الدولة للمواطن المصرى البسيط، رفع كفاءة المؤسسات الطبية وزيادة ربحيتها.
ويعتبر المؤتمر هو نقطة البداية لتشكيل الوعى المجتمعى لأهمية التكنولوجيا فى كافة المجالات سواء التعليم الطبى عن بعد، والإدارة الطبية والعلاج عن بعد وأهمية تدبير التمويل المناسب لمثل هذه المشروعات.
أضاف الطحاوي: “أن أبرز محاور المؤتمر تتمثل في: العلاج عن بعد الفرصة والتحدي، العلاج عن بعد لمختلف التطبيقات، الاتصالات وأهميتها، التعليم الطبى عن بعد، اقتصاديات العلاج عن بعد، والتركيز على دور المجتمع المدنى”.
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