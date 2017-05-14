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طلاب الشهادة الإعدادية يختبرون في الإنجليزية.. اليوم
وزارة التربية والتعليم في مصر

طلاب الشهادة الإعدادية يختبرون في الإنجليزية.. اليوم

2017-05-14 07:29:36

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أداء امتحانات نهاية العام، حيث يختبر الطلاب فى مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، بعد أن اختبروا أمس السبت فى اللغة العربية والخط.

وقال الدكتور سعيد عبد الله وكيل المديرية، إن الطلاب أشادوا بسهولة امتحان العربى، كما إن المديرية توفر كافة الامكانيات المتاحة لتهيئة الجو المناسب للطلاب فى اللجان.

وأوضح وكيل المديرية، إن الكنترولات بدأت فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب أول بأول، ليتم اعتماد النتيجة عقب إنتهاء الطلاب من امتحاناتهم الخميس المقبل بفترة قليلة، مؤكدًا تستغرق النتيجة قرابة الـ” 10 أيام، حيث يتم تجميعها ورصد الدرجات وترتيب الأوائل فى الشهادة الإعدادية، وأيضا اعتمادها، مضيفًا تم التنبيه على مقدرى الدرجات بضرورة منح كراسة الإجابة الدرجة التى تستحقها ليحصل كل طالب على حقة.

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