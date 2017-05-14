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اليوم.. محاكمة بديع و٩٢ آخرين بأحداث بنى سويف
محمد بديع ـ مرشد اﻻخوان‎

اليوم.. محاكمة بديع و٩٢ آخرين بأحداث بنى سويف

2017-05-14 07:28:17
وكالات

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

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