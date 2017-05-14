تظاهر عشرات الآلاف في ألبانيا للإطاحة بالحكومة

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، في محاولة للإطاحة بالحكومة الاشتراكية برئاسة إيدي راما.

وطالب زعيم الحزب الديمقراطي، لولزيم باشا، مرة أخرى، رئيس الوزراء راما بالاستقالة، وتشكيل حكومة من جميع الأحزاب، قائلا: «إنه عندئذ فقط يمكن إجراء تصويت برلماني عادل وحر».

وقال باشا: إن الانتخابات البرلمانية المقررة في 18 يونيو المقبل، والتي تقاطعها المعارضة في أي حال، يجب أن تؤجل للسماح بتغييراته المقترحة.

واتهم زعيم الحزب الديمقراطي، راما ووزراءه بالتورط في الجريمة المنظمة.

من جهته وجه رئيس الوزراء إيدي راما أصابع الاتهام للمعارضة، مشيرا إلى أنها تريد خلق أزمة سياسية؛ من أجل وقف الإصلاحات القانونية الواسعة النطاق.

وقال راما: إن قضاة ومدعين عامين فاسدين، لا يزالون على صلة وثيقة بالحزب الديمقراطي، الذي حكم ألبانيا من عام 2005 حتى عام 2013.

ويريد الاشتراكيون بزعامة راما المضي قدما في إجراء التصويت البرلماني، حتى لو لم يشارك الحزب الديمقراطي، علما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدعم موقفهم.

وغرقت ألبانيا بشكل أعمق في أزمة سياسية، بعد فشل جهود البرلمان الأوروبي، في التوسط بين السلطات والمعارضة.

ولم تنجح المحاولة الأخيرة للتوصل إلى حل توافقي، بقيادة رئيس اللجنة السياسية للبرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر.