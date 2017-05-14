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اليوم.. نظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين"
نقابة المحامين

اليوم.. نظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين"

2017-05-14 07:27:45

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها إبراهيم سعودى المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التى جرت في 8 نوفمبر 2015.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.

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