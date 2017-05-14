تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها إبراهيم سعودى المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التى جرت في 8 نوفمبر 2015.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.