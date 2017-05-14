تنظر اليوم الأحد، محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى شركة روتانا ضد المطرب عمرو دياب، والذي تطالبه بتعويض قدره 400 ألف دولار.

يأتي ذلك بعد أن طالبت الشركة بالتعويض سالف الذكر تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب بث عدد من أغانيها عقب قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان عمرو دياب، ومنها ليلي نهار، ويقدم قلبي، وعايش معاك، دون الحصول على إذن مسبق من الشركة.