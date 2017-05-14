 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 07:41 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين لقتلهم ضابطا بقسم شرطة السلام
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين لقتلهم ضابطا بقسم شرطة السلام

2017-05-14 07:23:39
وكالات

تنظر اليوم الأحد ، محكمة جنايات السلام، المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 6 من تجار المخدرات، فى اتهامهم بقتل النقيب “محمود المحرزى” الضابط بقسم شرطة السلام، خلال تبادل إطلاق النار.

وكانت تحقيقات النيابة مع المتهمين المضبوطين كشفت أنهم فى 2013 اتخذوا من الجبال وكرًا لتجارة المخدرات والسلاح، وبها أماكن يصعب على الشرطة اختراقها، نظرًا لخطورتها، كما تبين أن المتهمين فروا هاربين بعد ارتكاب الواقعة واختبأوا فى إحدى المناطق الجبلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3