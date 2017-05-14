تنظر اليوم الأحد ، محكمة جنايات السلام، المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 6 من تجار المخدرات، فى اتهامهم بقتل النقيب “محمود المحرزى” الضابط بقسم شرطة السلام، خلال تبادل إطلاق النار.

وكانت تحقيقات النيابة مع المتهمين المضبوطين كشفت أنهم فى 2013 اتخذوا من الجبال وكرًا لتجارة المخدرات والسلاح، وبها أماكن يصعب على الشرطة اختراقها، نظرًا لخطورتها، كما تبين أن المتهمين فروا هاربين بعد ارتكاب الواقعة واختبأوا فى إحدى المناطق الجبلية.