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اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ"كتائب حلوان" على إدراجهم بـ"الكيانات الإرهابية"
محكمة ‎

اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ"كتائب حلوان" على إدراجهم بـ"الكيانات الإرهابية"

2017-05-14 07:22:26
وكالات

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن على القرار الصادر بإدراج المتهمين فى قضية “كتائب حلوان” على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قبلت طلب النيابة العامة فى القضية رقم 451 أمن دولة عليا لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، بإدراج أسماء 215 متهمًا بالقضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين فى أمر الإحالة، الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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