تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس علاء والى موازنة العام المالى 2017/2018، وذلك لكل من ديوان عام وزارة الإسكان والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، والجهاز المركزى للتعمير، وصندوق البحوث والدراسات، وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والهيئات والأجهزة التابعة لها وكذلك ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن الاعتمادات المالية وأوجه الصرف كلًا فيما يخصه للخروج بالتوصيات اللازمة.

وأكد “رئيس لجنة الإسكان” أن اللجنة سوف تتطرق أيضًا أثناء مناقشة موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية لفتح ملف تطوير العشوائيات والاعتمادات المالية للصندوق هذا العام، فضلًا عن مطالبة اللجنة للقائمين على الصندوق بوضع جدول وخطة زمنية للانتهاء من تطوير الأماكن الأشد خطرا على مستوى الجمهورية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين طبقًا لآخر حصر بالنسبة للمناطق الغير آمنة على مستوى الجمهورية والتى تحتاج إلى تدخل فورى من قبل الحكومة.

وأضاف “والى” فى بيان صحفى له أن اللجنة سوف تناقش أيضًا الاعتمادات المالية المخصصة لمياه الشرب والصرف الصحي في مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018، وذلك فيما يخص الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وصندوق ضمان ودعم ونشاط التمويل العقاري، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.