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اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات الصحفيين
نقابة الصحفيين

اليوم.. نظر دعوى بطلان انتخابات الصحفيين

2017-05-14 07:16:46
وكالات

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس المجلس، دعوى أقامها محمد يوسف، ويطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان محسن ضبيع المحامى، أقام دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة فى 20 مارس2015 ووقف كل أثارها لما شابها من بطلان وتلاعب فى التصويت والفرز.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الكاتب الصحفى محمد يوسف إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقًا، جراء هذا التلاعب الذى يكشف مدى الإهمال والتواطؤ ضد صالح المرشحين.

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