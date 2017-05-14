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اليوم.. "لجنة النقل والمواصلات بالنواب" تناقش خطة موازنة العام المالي الجديد
مجلس النواب

اليوم.. "لجنة النقل والمواصلات بالنواب" تناقش خطة موازنة العام المالي الجديد

2017-05-14 07:14:19
وكالات

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم مقترح خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشـروع موازنتها للعام المالي 2017 /2018، الخاصة ببعض الجهات التابعة لوزارة النقل، منها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

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