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اليوم.. "الآثار" تنظم احتفالية "أبو سمبل 200 عام على رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت"
اكتشاف تمثال لزوجة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر ـ خالد العناني ـ الاقصر‎

اليوم.. "الآثار" تنظم احتفالية "أبو سمبل 200 عام على رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت"

2017-05-14 07:12:10
وكالات

يفتتح وزير الآثار، خالد العناني،  وسفير سويسرا، بالقاهرة معرض “أبوسمبل 200 عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بورك هارت”، بالمتحف المصري الساعة 6 مساء اليوم.

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