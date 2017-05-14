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اليوم.. وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان
وزير الخارجية سامح شكري‎

اليوم.. وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان

2017-05-14 07:09:32
وكالات

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لإجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وكشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، في هذا الصدد، وجود توافق كامل في الرؤى بين الجانبين المصري والأردني بشأن أهمية دفع جهود التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات؛ وصولًا إلى الحل النهائي والعادل للقضية.

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