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ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري

2017-05-14 06:19:41
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.10 18.17 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 4 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 7 أيام
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
بنك عودة 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 3 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 7 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
المصرف المتحد 18.05 18.15 5 أيام
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 3 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 4 أيام
بنك قناة السويس 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
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