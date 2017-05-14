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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري

2017-05-14 06:09:35
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 705 إلى 706
عيار 22 646 إلى 647
عيار 21 617 إلى 618
عيار 18 529 إلى 530
عيار 14 411 إلى 412
عيار 12 353 إلى 353
الاونصة 21,930 إلى 21,965
الجنيه الذهب 4,936 إلى 4,944
الكيلو 705,143 إلى 706,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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