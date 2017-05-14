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اليوم.. الشريف يشارك في افتتاح السيسي مشروعات خدمية بقنا
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

اليوم.. الشريف يشارك في افتتاح السيسي مشروعات خدمية بقنا

2017-05-14 05:43:54
وكالات

يشارك الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية في احتفالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات الخدمية والقومية اليوم الأحد بمحافظة قنا.
يفتتح الرئيس صوامع تخزين القمح بقرية المراشدة كمنحة إماراتية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي، كما يفتتح عدة طرق وكبار جديدة.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي كوبري نجع حمادي العلوى بالفيديوكونفرانس كما يستمع لشرح من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا عن مشروع المثلث الذهبي بين قنا والبحر الأحمر.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، فى مدن “سفاجا – القصير – قنا” بهدف إنشاء قلعة صناعية جديدة، لتحقيق التنمية فى جنوب الصعيد، وفق توجه الدولة للاستثمار فى الصعيد وإحداث تنمية شاملة هناك.

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