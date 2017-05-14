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وزير الآثار يكشف عن دعوته للنجم العالمي توم كروز لزيارة مصر
توم كروز

وزير الآثار يكشف عن دعوته للنجم العالمي توم كروز لزيارة مصر

2017-05-14 05:39:23

قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه أرسل دعوة للممثل العالمي توم كروز لحضور احتفالية اليوم ولكن الوقت كان ضيق ولم يحضر، وتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه حاول أن يكون تصوير فيلم النجم العالمي توم كروز القادم في مصر.

وأضاف العناني خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم نقل الباعة الجائلين إلى أماكن أخرى بعيدة الأماكن السياحية وسيتم التعامل من خلال ألواح إرشادية وأسعار محددة، مشيرا إلى أن هناك دراسات مع محافظة الجيزة لعمل نظافة وتطوير للمناطق الأثرية بالكامل.

وكان النجم العالمي توم كروز بطل فيلم “ذا مومي أو المومياء”، قد حذَّر ، مصر من فتح توابيت المومياوات التي اكتشفت في المنيا مؤخرًا، والبالغ عددها 17 مومياء.

واستخدم النجم الأمريكي حس الدعابة على حسابه على تويتر، حيث كتب أعلى خبر اكتشاف المومياوات: “كونوا حذرين وأنتم تفتحون هذه الأشياء”.

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