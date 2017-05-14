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وزيرة التضامن: العلاج من المخدرات مجاني وفي سرية تامة
غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن: العلاج من المخدرات مجاني وفي سرية تامة

2017-05-14 05:36:15
وكالات

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاستشارات مجانية والعلاج من المخدرات مجاني وفي سرية تامة، موضحة أنهم خصصوا خط ساخن لاستقبال الشكاوى وعلاج الإدمان وهو 16023 .

وأضافت «والي» أن رحلة العلاج طويلة ومستمرين مع المريض حتى العلاج والشفاء من الإدمان، مشيرة إلى أن نسبة النجاح أكثر من 65%، ولكنهم لا يقبلوا إلا الأشخاص التي لديها نية وإصرار على العلاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن هناك تنسيق مع 11 وزارة لعلاج الادمان من المخدرات منهم الشباب والرياضة والأوقاف الصحة، ووهناك حملة قومية تساعد الشباب في العلاج من الإدمان.

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