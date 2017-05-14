قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم الإنفاق على التدخين فى مصر غير مقبول لأن حجم الإنفاق المتوسط على التدخين 200 جنيه شهريا فى عام 2014 قد تكون تضاعفت بصورة كبيرة هذا العام.

وأضافت والى فى تصريحات تليفزيونية، إن حملات “لا للمخدرات” التى تم استخدام المشاهير فيها أمثال نجم الكرة محمد صلاح والفنان محمد رمضان حققت نجاحا كبيرا لرغبة الشباب فى سن التعاطى أخذ هؤلاء النجوم كقدوة.

وأوضحت أن صفحة الوزارة لعلاج الإدمان تضاعف أعداد المتابعين لها بعد الحملات الإعلانية لنجم الكرة محمد صلاح تضاعفت إلى 60 مليون متابع للصفحة، مضيفة، أن الوزارة تتبع منهج الترغيب والترهيب فى حملاتها للإقلاع عن الإدمان.

وأشارت أن نسبة الإدمان بين الإناث كبيرة ويتم التخطيط لوضع حملات لعلاج الإدمان بين الإناث ووضع حلول قوية له.

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد 19 مركزا لعلاج الإدمان من المخدرات وبينهم 3 مراكز للبنات تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، موضحا أنهم اختير الممثل محمد رمضان لأن له تأثير على جموع الشباب الحرفيين والمدارس الصناعية.

وأضافت أنه تم اختيار النجم العالمي محمد صلاح لطلبة اعدادي وثانوي، أما البطل الرياضي على مظهر للشباب التى تمارس الرياضية والجيم، مشيرة إلى أن أكبر فئة لتعاطي المخدرات هي الحرفيين وطلبة التعليم الفني.