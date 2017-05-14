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وزير الآثار: افتتاح معارض أثرية جديدة داخل وخارج مصر في 2018
وزير الآثار - الدكتور خالد العناني

وزير الآثار: افتتاح معارض أثرية جديدة داخل وخارج مصر في 2018

2017-05-14 05:30:49

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن قطاع السياحة والآثار تأثر كثيراً بعد 25 يناير، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على عودة السياحة بافتتاح معارض جديدة للآثار داخل وخارج مصر.

وأضاف «العناني» خلال تصريحات تليفزيونية، أن بداية العام القادم سيشهد إقامة معرضين جُدد خارج مصر في اليابان وزيورخ، وكان من قبلها فرنسا وأمريكا وكندا وجار الاتفاق على معارض أخرى، مؤكداً أنهم يتعاملون مع أكبر متاحف في العالم ولم يحدث أي تبادل أو بيع الآثار المصرية في الخارج.

وأوضح وزير الآثار، أن هناك معارض أخرى تطوف عواصم العالم، منوهًا بأن المعارض الحالية المتواجدة خارج مصر ليست لها عائد كبير، ولكن أعاد مصر على الساحة الدولية.

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