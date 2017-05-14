قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن هناك وفرة فى الكمية المعروضة من السكر مشيرة إلى أن المنافسة بين التجّار لتخفيض الأسعار هى سبب زيادة الكمية المعروضة وهو ما يضمن تثبيت سعر السكر الفترة القادمة.

وأضاف “رمضان ” في مداخلة تليفونية فى برنامج” رأى عام” المذاع على قناة “تن” أن الاتفاق مع لجنة السكر والتجار والمنتجين ينص على تخفيض سعر الطن إلى 9000 جنيه على أن يباع الكيلو بـ 10 جنيهات، موضحًا أنه يجب تنظيم السوق حتي نستطيع أن نصل إلى أسعار مناسبة للشعب المصري، ومؤكدًا على أن وزارة التموين لا تتدخل فى التسعير وإنما يقتصر دورها على تنظيم السوق التجارية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق قرار وضع الأسعار على عبوات السكر والأرز مع نهاية الشهر الجارى وذلك حتى يتيح للوزارة القدرة على المتابعة والمراقبة على السوق.