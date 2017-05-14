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إخوانى منشق يؤكد لا يمكن تحديد قيمة التمويل المالي للإخوان
مختار نوح

إخوانى منشق يؤكد لا يمكن تحديد قيمة التمويل المالي للإخوان

2017-05-14 05:08:50

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان إن الملايين التي تنفقها جماعة الإخوان كانت تدبرها عن طريق التمويلات الخارجية حتى قبل ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن قيام بعض القيادات بالاعتراف باتجاهات التمويل نتيجة لبعض الاختلافات بين قيادات الجماعة.

وأضاف نوح خلال حواره ببرنامج ” رأي عام ” المذاع على قناة ” تن ” أنه من المعروف أن دولة قطر هي التي تقوم بتمويل الإخوان بالأموال للتآمر على مصر وتقسيمها ، مشيرا إلى أنه تم صرف ملايين الجنيهات أثناء الثورة فى الاعتصامات التى استمرت لفترة طويلة.

أشار إلى أنه يتم تمويل الإخوان من خلال العائد من المشروعات الاستثمارية التي يترأسها قياديون من جماعة الإخوان أو من خلال التمويل المباشر ، موضحا أنه لا يمكن تحديد قيمة التمويل المالي للإخوان.

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