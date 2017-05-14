محلل سياسى: الغموض يحيط بشخصية رئيس الحكومة الفرنسية2017-05-14 05:06:10
قال وليد عباس ، المحلل السياسي بفرنسا ، إن هناك غموضا حول من سيشكل الحكومة الفرنسية القادمة وايضا شخصية رئيس الحكومة ، مضيفا أن رئيس الحكومة القادم ستكون حاسمة بالنسبة للانتخابات التشريعية ، موضحا ان جميع الاسماء المطروحة من قبل الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون للانتخابات التشريعية هم من أعضاء الحزب الاشتراكي القديم و المجتمع المدني معتبرا أنه قال لا ينتمى الى اليمين او اليسار ، مضيفا ان من المتوقع اختيار رئيس الحكومة القادمة من اليمين .
وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»ان الكثيرين من الفرنسيين يرون تأخر او تردد ماكرون بإعلان أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية يمكن ان تعود الى شخصيته بمعنى أنه يتخذ القرارات بعد التشاور مع المقربين له أما القرارات الكبيرة يتخذها بمفرده ، وأن الكثيرين يتساءلون عن خبرته السياسية.
وأوضح المحلل السياسي الفرنسي ، ان اليمين واليسار لم يقيموا حلف ضد ماكرو ، مضيفا أنه يريد تكوين قوة سياسية ستسحب كوادرها من اليمين واليسار ، مؤكدا أن الحزب الجمهورى والاشتراكى اتخذ موقفا قويا ضد ماكرو بعدما أعلن ان من يريد ترشح نفسه على قوائمها يجب ان ينضم الى كتلته النيابية ، وان يغادر حزبه ولكن الحزبان أعلنا ان من يقوم بذلك سيتم فصله منهما موضحا ان ماكرو سيحاول تأسيس حزبه السياسى .
واشار الى انه فى حال عدم حصول ماكرو على الأغلبية البرلمانية ، سيكون من حق الحزب الذى يكون له الأغلبية اختيار وتشكيل الحكومة المقبلة بفرنسا.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT