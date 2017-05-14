قال وليد عباس ، المحلل السياسي بفرنسا ، إن هناك غموضا حول من سيشكل الحكومة الفرنسية القادمة وايضا شخصية رئيس الحكومة ، مضيفا أن رئيس الحكومة القادم ستكون حاسمة بالنسبة للانتخابات التشريعية ، موضحا ان جميع الاسماء المطروحة من قبل الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون للانتخابات التشريعية هم من أعضاء الحزب الاشتراكي القديم و المجتمع المدني معتبرا أنه قال لا ينتمى الى اليمين او اليسار ، مضيفا ان من المتوقع اختيار رئيس الحكومة القادمة من اليمين .

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»ان الكثيرين من الفرنسيين يرون تأخر او تردد ماكرون بإعلان أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية يمكن ان تعود الى شخصيته بمعنى أنه يتخذ القرارات بعد التشاور مع المقربين له أما القرارات الكبيرة يتخذها بمفرده ، وأن الكثيرين يتساءلون عن خبرته السياسية.

وأوضح المحلل السياسي الفرنسي ، ان اليمين واليسار لم يقيموا حلف ضد ماكرو ، مضيفا أنه يريد تكوين قوة سياسية ستسحب كوادرها من اليمين واليسار ، مؤكدا أن الحزب الجمهورى والاشتراكى اتخذ موقفا قويا ضد ماكرو بعدما أعلن ان من يريد ترشح نفسه على قوائمها يجب ان ينضم الى كتلته النيابية ، وان يغادر حزبه ولكن الحزبان أعلنا ان من يقوم بذلك سيتم فصله منهما موضحا ان ماكرو سيحاول تأسيس حزبه السياسى .

واشار الى انه فى حال عدم حصول ماكرو على الأغلبية البرلمانية ، سيكون من حق الحزب الذى يكون له الأغلبية اختيار وتشكيل الحكومة المقبلة بفرنسا.