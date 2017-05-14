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بالفيديو.. وزير الآثار يوضح حقيقة «لعنة الفراعنة»
الدكتور خالد العناني

بالفيديو.. وزير الآثار يوضح حقيقة «لعنة الفراعنة»

2017-05-14 05:04:06

قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه حضر العديد من الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة منذ توليه منصبه حتى وقتنا الحالي، موضحًا أنه لم يرَ أي «لعنة للفراعنة» حتى الآن.

وأضاف «العناني» خلال تصريحات تليفزيونية، أن «لعنة الفراعنة» ما هي إلا أسطورة الكل تحدّث عنها، خاصة لوقائع وحوادث تصادفت مع البعض أثناء تواجدهم في المقابر أو المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أنه من الممكن يوجد تعاويذ وأضرار لحقت بأشخاص ذهبت إلى أماكن أثرية بها مومياء مقابر مجرد صدفة.

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