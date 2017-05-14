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وزير الآثار يكشف أكثر من 20 متحفاً مغلقاً في مصر
خالد العناني وزير الاثار

وزير الآثار يكشف أكثر من 20 متحفاً مغلقاً في مصر

2017-05-14 05:02:21

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك تعاوناً بين شرطة السياحة والآثار وهيئة الترميم أثناء نقل وفك وتغليف الآثار قبل خروجها للمعارض للخارج، مشيرًا إلى أن هناك أكثر 20 متحفاً مغلقاً لم يستكملوا في محافظات مصر.
وأضاف «العناني» خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك آثاراً بحاجة إلى ترميم، ولابد من المحافظة عليها ، خاصة أن أكثرها في متاحف لم تكن مفتوحة، لافتا إلى أنهم يحتاجون إلي مليارات الجنيهات لحراسة وتأمين الآثار في مصر سواء عمالة بشرية أو أجهزة إلكترونية.

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