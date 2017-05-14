قال عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي ، إن سـريـة الدبابير التابعة للقوات الخاصة استهدفت تجمعا للجماعات الإرهابية المتطرفة بشارع عشرة بمنقطة “الزريريعية” بمحور الصابري شمال بنغازي .

وأضاف الشهيبي ، لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الجماعات الإرهابية كانت متجمعة بالقرب من منزل الشهيد بإذن الله عميـد صـلاح بوحليقـة آمر كتيبة “21”، في محاولة منهم إلى التقدم نحو تمركزات القوات المسلحة هناك .

وأكد الشهيبي سقوط عدد كبير من القتلى خلال هذه العملية في صفوف الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تدمير بعض الآلية التي كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في التنقل ونقل عناصرها .

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية شنت هجوما عنيفا لتحرير منطقة الصابري ووسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بعد وصول تعزيزات عسكرية وبشرية لحسم المعركة .