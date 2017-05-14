 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 04:44 صباحاً
روابط سريعة
القوات الخاصة الليبية تستهدف تجمعا للعناصر الإرهابية بمنطقة الصابري ببنغازي
القوات الخاصة الليبية

القوات الخاصة الليبية تستهدف تجمعا للعناصر الإرهابية بمنطقة الصابري ببنغازي

2017-05-14 03:38:11
وكالات

قال عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي ، إن سـريـة الدبابير التابعة للقوات الخاصة استهدفت تجمعا للجماعات الإرهابية المتطرفة بشارع عشرة بمنقطة “الزريريعية” بمحور الصابري شمال بنغازي .
وأضاف الشهيبي ، لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الجماعات الإرهابية كانت متجمعة بالقرب من منزل الشهيد بإذن الله عميـد صـلاح بوحليقـة آمر كتيبة “21”، في محاولة منهم إلى التقدم نحو تمركزات القوات المسلحة هناك .
وأكد الشهيبي سقوط عدد كبير من القتلى خلال هذه العملية في صفوف الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تدمير بعض الآلية التي كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في التنقل ونقل عناصرها .
يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية شنت هجوما عنيفا لتحرير منطقة الصابري ووسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بعد وصول تعزيزات عسكرية وبشرية لحسم المعركة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3