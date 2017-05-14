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كوريا الجنوبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية
مجلس الأمن - مجلس الامن

كوريا الجنوبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية

2017-05-14 03:36:59
وكالات

دعت كوريا الجنوبية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية.
ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الليلة دون المزيد من التفاصيل.
وجاءت دعوة سول عقب إطلاق جارتها الشمالية بيونج يانج من شمال غرب البلاد مقذوفا لم يعرف نوعه، فيما قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إنه على الأرجح صاروخ بالستي.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أول العام الجاري سلسلة من تجارب الصواريخ مما زاد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

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