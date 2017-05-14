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مقتل 7 جنود بالجيش الليبي جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري ببنغازي
الجيش الليبي ـ ليبيا

مقتل 7 جنود بالجيش الليبي جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري ببنغازي

2017-05-14 01:49:52
وكالات

لقي 7 جنود بالجيش الليبي مصرعهم ، جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري آخر معاقل الجماعات الإرهابية بمدينة بنغازي.
وذكرت بوابة “أفريقيا” نقلا عن مصدر طبي بمستشفى الجلاء ببنغازي، تأكيده أن المستشفي استقبل 7 جثامين من شهداء القوات المسلحة الليبية بمحور سوق الحوت والصابري اخر معاقل الجماعات الارهابية بالمدينة ، جراء انفجار لغم زرعته التنظيمات الإرهابية.
وأضاف أن الجثامين عرضت على الطب الشرعي الذي صرح بدفن الجثامين.

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