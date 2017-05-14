أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت من شمال غرب البلاد مقذوفا لم يعرف نوعه ، فيما قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إنه على الأرجح صاروخ بالستي.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الليلة عن مسئول كبير في الجيش الكوري الجنوبي قوله ، في بيان ، إن جيش كوريا الشمالية أطلق مقذوفا غير محدد ، انطلاقا من قاعدة كوسونج في مقاطعة بيونجان الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال العام الجاري سلسلة تجارب صواريخ مما زاد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وسرعت بيونج يانج من وتيرة تجاربها النووية والصاروخية فى السنوات الأخيرة بالرغم من الإدانة الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.