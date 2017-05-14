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محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بالمصري بعد الفوز على أنبي
المصري البورسعيدي

محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة إجادة للاعبين بالمصري بعد الفوز على أنبي

2017-05-14 01:39:59
أ ش أ

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى مشجعي النادي المصري و مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني لصعود الفريق إلي الدور قبل النهائي لكأس مصر بالفوز علي فريق انبي بضربات الجزاء الترجيحية .
كما قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة إجادة للاعبين والجهاز الفني للجهد المشرف طوال اللقاء وإصراره علي تحقيق الفوز حتي الدقيقة الأخيرة من اللقاء .
واكد محافظ بورسعيد أن النادي المصري يمثل الكثير لأبناء المحافظة مطالبا اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد حتي يتم تحقيق حلم مشجعيي النادي المصري والفوز بكاس مصر .

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