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500 من ذوي الإحتياجات الخاصة يشهدون مباراة الأهلي وزاناكو باستاد برج العرب
جماهير الاهلي - جمهور الاهلي - مباراة الاهلي الودية

500 من ذوي الإحتياجات الخاصة يشهدون مباراة الأهلي وزاناكو باستاد برج العرب

2017-05-14 00:54:10
أ ش أ

شهد خمسمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء 11 محافظة مباراة فريقي النادي الأهلي وزاناكو الزامبي التي أقيمت مساء السبت باستاد برج العرب في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء حضور ذوى الاحتياجات الخاصة للمباراة على هامش فعاليات الفوج الأول من برنامج “معا لتحويل الإعاقة إلى طاقة”؛ والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير من خلال مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة والذي يُشرف عليه أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية منها ألعاب القوى، وتنس الطاولة، وكرة السلة وكرة القدم.
كما توجه مجموعة من الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى المقصورة الرئيسية باستاد برج العرب للقاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والذي حضر المباراة لمؤازرة النادي الأهلي في أولى مبارياته في البطولة الإفريقية، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور رضا عرابي مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

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